Caggiano, nuove installazioni artistiche nell’area dell’Anfiteatro Alan Lomax. Il commento del sindaco

28/09/2025 Attualità, Cultura, Primo Piano Nessun commento
Nuove installazioni artistiche verranno realizzate nell’area dell’Anfiteatro Alan Lomax di Caggiano, grazie al sostegno di un bando promosso dalla Regione Campania.

Le opere, firmate dal Maestro Giuseppe Isoldi, saranno realizzate in acciaio corten a grandezza naturale e rappresenteranno figure contadine legate alla vita rurale del borgo, un suonatore di arpa in onore al forte legame con la comunità di Viggiano e suonatori di zampogna e ciaramelle, in un percorso visivo che intende valorizzare la memoria storica e l’identità culturale del borgo. Ogni scultura sarà arricchita da dettagli in ceramica naturale, frutto della maestria di Anna Maria Grippo, artista locale il cui lavoro mira a fondere tradizione artigianale e linguaggi contemporanei. 

Ne abbiamo parlato con il sindaco Modesto Lamattina

Ascolta
La Mattina su opere a Caggiano
