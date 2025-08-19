Caggiano, a don Angelomaria Adesso il riconoscimento civico “Caggiano nel cuore”. Il commento del sindaco

Il parroco di Caggiano don Angelomaria Adesso ha ricevuto il riconoscimento civico “Caggiano nel cuore” – Edizione 2025, conferito dal Centro Sociale Anziani di Caggiano in collaborazione con l’amministrazione comunale, guiodata dal sindaco Modesto Lamattina.
Il premio vuole celebrare figure che si distinguono per impegno, dedizione e contributo alla vita comunitaria. “Don Angelomaria, guida spirituale ma soprattutto presenza viva e costante nella vita di ciascuno di noi è il custode delle nostre tradizioni religiose e culturali”, così dal comune.
Ne abbiamo parlato con il sindaco Modesto Lamattina
