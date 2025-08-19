Caggiano, a don Angelomaria Adesso il riconoscimento civico “Caggiano nel cuore”. Il commento del sindaco

19/08/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento

Il parroco di Caggiano don Angelomaria Adesso ha ricevuto il riconoscimento civico “Caggiano nel cuore” – Edizione 2025, conferito dal Centro Sociale Anziani di Caggiano in collaborazione con l’amministrazione comunale, guiodata dal sindaco Modesto Lamattina.

Il premio vuole celebrare figure che si distinguono per impegno, dedizione e contributo alla vita comunitaria. “Don Angelomaria, guida spirituale ma soprattutto presenza viva e costante nella vita di ciascuno di noi è il custode delle nostre tradizioni religiose e culturali”, così dal comune.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro
Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990

Ne abbiamo parlato con il sindaco Modesto Lamattina

Ascolta
Lamattina su Caggiano nel cuore
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Antonella D'Alto

Laureata in scienze della comunicazione, ho iniziato nel 2006 la mia esperienza professionale nel mondo del giornalismo proprio a Radio Alfa. La radio è stata sempre la mia seconda casa. Nel corso degli anni ho scritto anche per giornali e quotidiani e da tempo faccio parte anche della redazione di una tv locale. Giornalista professionista, vivo il mio lavoro come una passione. Mi piace leggere, guardare film e andare al mare.

Lascia un Commento