Caduta massi a Cetara e Maiori sulla Statale Amalfitana

Doppio intervento dei Vigili del Fuoco nella notte per caduta di massi sulla statale 163 Amalfitana nel territorio di Cetara e di Maiori. A pochi minuti uno dall’altro si sono verificati distacchi dalla parete rocciosa che fortunatamente non hanno coinvolto passanti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e l’Anas per le verifiche e le operazioni di competenza e le valutazioni sull’eventuale chiusura al transito.
Il sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica, che si è recato sul posto intorno all’una, insieme ad un responsabile Anas, ha disposto la chiusura della strada in direzione della montagna. E’ stato installato un semaforo per far percorrere la strada a senso unico alternato evitando la chiusura totale della statale 163. Questa mattina, l’ufficio tecnico, attiverà la procedura per la somma urgenza per cercare di iniziare immediatamente i lavori e riaprire la statale, a doppio senso, prima possibile.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.