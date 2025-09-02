Cade sul lungofiume a Polla, paura per una bambina

02/09/2025 Cronaca

Paura a Polla per la caduta di diversi metri di una bambina di circa due anni.

L’incidente si è registrato sul lungofiume Tanagro, la piccola sarebbe sfuggita al controllo dei genitori, cadendo sulla sponda del fiume e procurandosi una frattura a un arto.

Portata all’ospedale di Polla è stata poi trasferita al Santobono per ulteriori accertamenti.

