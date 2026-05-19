Cade dal balcone mentre monta la tenda. Gravissimo 56enne di Celle di Bulgheria

19/05/2026 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
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Momenti di apprensione questa mattina a Celle di Bulgheria, dove un uomo di 56 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da un balcone mentre stava montando una tenda.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito. Considerata la gravità delle condizioni, è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il velivolo è atterrato al campo sportivo “Jacolina” di Celle di Bulgheria e ha prelevato il paziente, trasferito al Ruggi di Salerno. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

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