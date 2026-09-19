Cade dal tetto di un’azienda agricola ad Albanella, muore operaio 40enne

19/09/2026 Cronaca Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Un operaio di origini indiane, di 40 anni, è morto cadendo dal tetto di un capannone di un’azienda agricola di Matinella, frazione di Albanella.

Non è chiaro se si sia trattato di un incidente sul lavoro o se l’uomo abbia avvertito un malore.

Banca Magna Grecia Cessione 1/5 dello Stipendio

Indagano i carabinieri. Sul posto anche il Servizio di prevenzione e igiene sul lavoro per verificare la posizione lavorativa del 40enne.

Il corpo della vittima si trova all’obitorio dell’ospedale di Eboli in attesa dell’autopsia. L’area dell’incidente è stata sottoposta a sequestro.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

Lascia un Commento