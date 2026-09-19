Cade dal tetto di un’azienda agricola ad Albanella, muore operaio 40enne

Un operaio di origini indiane, di 40 anni, è morto cadendo dal tetto di un capannone di un’azienda agricola di Matinella, frazione di Albanella.
Non è chiaro se si sia trattato di un incidente sul lavoro o se l’uomo abbia avvertito un malore.
Indagano i carabinieri. Sul posto anche il Servizio di prevenzione e igiene sul lavoro per verificare la posizione lavorativa del 40enne.
Il corpo della vittima si trova all’obitorio dell’ospedale di Eboli in attesa dell’autopsia. L’area dell’incidente è stata sottoposta a sequestro.
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