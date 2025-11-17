Cade da diversi metri per un incidente domestico. In prognosi riservata 14enne di Bellosguardo

17/11/2025
E’ stato un incidente domestico a provocare il grave ferimento di un 14enne a Bellosguardo.
Il ragazzino è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da diversi metri da un’abitazione del borgo della Valle del Calore.

Secondo una prima ricostruzione, l’adolescente di origini straniere, non si sarebbe reso conto del pericolo per problemi legati alle sue condizioni di salute.
Sono stati alcuni vicini a rendersi conto di quanto accaduto e hanno allertato le forze dell’ordine e il 118. 

Il ragazzino è stato trasferito al pronto soccorso di Roccadaspide dov’è ricoverato in prognosi riservata. Ha ferite gravi agli arti inferiori ma non sarebbe in pericolo di vita.  Sull’incidente indagano comunque i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina. 

Lascia un Commento