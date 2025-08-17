Cade dal balcone di casa a Camerota, bambino di 7 anni in ospedale

E’ ricoverato al Santobono di Napoli il bambino di 7 anni che ieri pomeriggio, a Lentiscosa, frazione del comune di Camerota, per cause da accertare, è precipitato dal balcone situato al primo piano della propria abitazione.
Sul posto i sanitari del 118 che hanno prestato al piccolo le prime cure per poi portarlo all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Disposto poi il trasferimento al “Santobono” di Napoli.
La prognosi è riservata. Indagano i carabinieri.
