Cade dal balcone di casa a Camerota, bambino di 7 anni in ospedale

17/08/2025 Cronaca Nessun commento

E’ ricoverato al Santobono di Napoli il bambino di 7 anni che ieri pomeriggio, a Lentiscosa, frazione del comune di Camerota, per cause da accertare, è precipitato dal balcone situato al primo piano della propria abitazione.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno prestato al piccolo le prime cure per poi portarlo all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Disposto poi il trasferimento al “Santobono” di Napoli.

Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990
Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

La prognosi è riservata. Indagano i carabinieri.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

Notizie correlate

Lascia un Commento