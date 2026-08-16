Cade a terra con la moto, muore il 35enne Mario Prete a Nocera Superiore

16/08/2026 Cronaca Nessun commento
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Tragico Ferragosto a Nocera Superiore.

Ieri pomeriggio, nei pressi della rotonda di via Monte del Vesuvio, alla frazione Pecorari, il 35enne Mario Prete ha perso la vita a causa di un incidente stradale. Era in sella alla moto quando ne ha perso il controllo, cadendo a terra e sbattendo la testa.

Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

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Il 35enne era dipendente della logistica all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. Lascia una bimba piccola.

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AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

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