Cade a terra con la moto, muore il 35enne Mario Prete a Nocera Superiore

Tragico Ferragosto a Nocera Superiore.
Ieri pomeriggio, nei pressi della rotonda di via Monte del Vesuvio, alla frazione Pecorari, il 35enne Mario Prete ha perso la vita a causa di un incidente stradale. Era in sella alla moto quando ne ha perso il controllo, cadendo a terra e sbattendo la testa.
Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.
Il 35enne era dipendente della logistica all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. Lascia una bimba piccola.
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