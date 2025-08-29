Cadavere a San Marzano sul Sarno, forse una caduta accidentale

29/08/2025

Avrebbe perso la vita per una caduta accidentale mentre si trovava nei pressi del laghetto del Parco urbano a San Marzano sul Sarno.

E’ quanto emerge dalle indagini dei carabinieri sul ritrovamento, nel tardo pomeriggio di ieri, del corpo senza vita del 47enne di origini marocchine.

Sono stati i vigili del fuoco a recuperare il corpo dell’uomo dopo l’allarme lanciato da alcuni presenti. L’uomo non aveva precedenti e non aveva una fissa dimora.

Dall’esame esterno della salma compiuto dal medico legale è quindi emerso che una caduta fatale avrebbe provocato la morte dell’uomo. 

