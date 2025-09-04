Cadavere in via De Marco a Salerno, è di un uomo di 51 anni

04/09/2025 Cronaca Nessun commento

Indagini in corso sul ritrovamento del cadavere di un uomo di 51 anni, ieri sera, a Salerno, in via De Marco, traversa di via Generale Clark, nelle vicinanze dello stadio Arechi. E’ stata la telefonata di una donna al 112 a segnalare  la presenza del corpo riverso a terra.

Sul posto, operatori sanitari del 118 e la polizia che ha avviato tutti gli accertamenti del caso. Da quanto si apprende da fonti investigative, l’uomo sarebbe conosciuto in zona come parcheggiatore abusivo. Sul posto anche il medico legale per accertare le cause del decesso, che potrebbe essere riconducibile a causa naturale.

Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990
Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro Promozione
Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento