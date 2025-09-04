Cadavere in via De Marco a Salerno, è di un uomo di 51 anni

Indagini in corso sul ritrovamento del cadavere di un uomo di 51 anni, ieri sera, a Salerno, in via De Marco, traversa di via Generale Clark, nelle vicinanze dello stadio Arechi. E’ stata la telefonata di una donna al 112 a segnalare la presenza del corpo riverso a terra.
Sul posto, operatori sanitari del 118 e la polizia che ha avviato tutti gli accertamenti del caso. Da quanto si apprende da fonti investigative, l’uomo sarebbe conosciuto in zona come parcheggiatore abusivo. Sul posto anche il medico legale per accertare le cause del decesso, che potrebbe essere riconducibile a causa naturale.
