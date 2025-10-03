Caccia, il Consiglio di Stato dice no alla Regione Campania. Il punto con Tommasetti

Caccia, Il Consiglio di Stato dice no alla Regione Campania.
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello delle associazioni venatorie e l’istanza cautelare contro i decreti dirigenziali che disponevano la riduzione del numero di cacciatori ammissibili rispetto al Piano Faunistico Venatorio Regionale 2024-2029. L’efficacia di quei decreti è stata così sospesa e toccherà al Tar fissare l’udienza di merito. Una vittoria per le associazioni che lamentavano l’incompetenza dell’organo che ha adottato i provvedimenti. Spetta alla Giunta regionale stabilire il numero di cacciatori ammissibili e non ai dirigenti. Si correva il rischio che migliaia di cacciatori campani delle province di Napoli, Salerno e Avellino restassero esclusi dagli Ambiti territoriali e dalla stagione venatoria 2025-2026 per effetto dei provvedimenti della Regione.
La notizia è stato commentata con soddisfazione dal consigliere regionale della Campani Aurelio Tommasetti, capo dell’opposizione in Consiglio regionale
