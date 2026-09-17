Busta con proiettile e lettera minatoria al ministro Valditara inviata da Salerno

17/09/2026 Cronaca Nessun commento
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E’ stata inviata da Salerno la busta con un proiettile calibro 7.65, insieme ad una lettera con frasi minatorie, recapitata, nei giorni scorsi, al ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara che ha presentato denuncia ai carabinieri.

La busta è arrivata agli inizi di agosto alla sede del ministero a Roma ed era indirizzata al ministro: è giunta da parte di anonimi, chiedendo – all’interno del foglio – di denunciare presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno.

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Solidarietà è arrivata da diversi esponenti politici.

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AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

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