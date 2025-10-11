Bullismo a Vallo della Lucania. Il Codacons Cilento: “Serve una mobilitazione educativa del territorio”

Un episodio di violenza ha scosso la comunità cilentana: un ragazzo di appena 14 anni, all’uscita da scuola, è stato accerchiato, inseguito e picchiato da un gruppo di coetanei.
«Un fatto di inaudita gravità – dichiara l’Avv. Bartolomeo Lanzara, responsabile Codacons Cilento – che non può essere liquidato come una semplice bravata. È l’espressione di un disagio profondo, di una frattura educativa che si allarga di giorno in giorno. Bisogna reagire con decisione, in modo condiviso e permanente. È finito il tempo dell’indignazione a parole: serve un’azione concreta, continuativa e diffusa su tutto il territorio».
