Buccino, riaperto il Ponte San Cono dopo i lavori della Provincia 

Dopo la conclusione dell’intervento effettuato dalla provincia di Salerno qualche giorno fa, oggi si è tenuta la cerimonia di riapertura del Ponte San Cono a Buccino.
Gli interventi hanno riguardato la ricostruzione del muro di contenimento della spalla del ponte e il completo rifacimento del manto stradale. La cerimonia di riapertura si è svolta in un clima di grande partecipazione, alla presenza delle autorità comunali e provinciali che hanno seguito da vicino ogni fase del cantiere:
il Presidente facente funzioni della Provincia di Salerno, Giovanni Guzzo, ha ricordato che “la riapertura del Ponte San Cono non è solo un “taglio del nastro”, ma la prova che quando le istituzioni lavorano in sinergia, i risultati arrivano”.
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