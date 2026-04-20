Buccino, riaperto il Ponte San Cono dopo i lavori della Provincia 

20/04/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Dopo la conclusione dell’intervento effettuato dalla provincia di Salerno qualche giorno fa, oggi si è tenuta la cerimonia di riapertura del Ponte San Cono a Buccino.

Gli interventi hanno riguardato la ricostruzione del muro di contenimento della spalla del ponte e il completo rifacimento del manto stradale. ​La cerimonia di riapertura si è svolta in un clima di grande partecipazione, alla presenza delle autorità comunali e provinciali che hanno seguito da vicino ogni fase del cantiere:
il Presidente facente funzioni della Provincia di Salerno, Giovanni Guzzo, ha ricordato che “la riapertura del Ponte San Cono non è solo un “taglio del nastro”, ma la prova che quando le istituzioni lavorano in sinergia, i risultati arrivano”.

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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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