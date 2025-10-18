BTP Valore, le nuove iniziative della BCC Monte Pruno

Presso la BCC Monte Pruno, dal 20 al 24 ottobre 2025 , e’ possibile prenotare i BTP Valore, il Titolo di Stato riservato ai piccoli risparmiatori con cedole fino al 4%
Prende il via, dal 20 al 24 ottobre, il collocamento per la nuova emissione del BTP Valore, il Titolo di Stato riservato esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini (cosiddetti retail). Avrà una durata di 7 anni, cedole trimestrali crescenti nel tempo, secondo un meccanismo “step-up” (3+2+2 anni), e un premio finale extra dello 0,8%.
Le caratteristiche di questa emissione del BTP Valore sono le seguenti:
* Durata di 7 anni;
* Cedole trimestrali crescenti nel tempo, secondo un meccanismo “step-up” di 3+2+2 anni;
* Premio finale extra pari allo 0,8% del capitale nominale investito, per chi lo acquista durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza;
* Capitale garantito a scadenza;
* Investimento non vincolato nel tempo;
* Tassazione agevolata, come per tutti i buoni del Tesoro, al 12,5% su cedole e premio finale extra;
* Esenzione dalle imposte di successione;
* Esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro investiti in Titoli di Stato;
* Nessuna commissione per i piccoli risparmiatori che acquistano nei giorni di collocamento (esclusi costi di gestione del conto o del tradig online);
* Garanzia di vedere sottoscritto l’intero ammontare richiesto;
* Taglio minimo acquistabile: 1.000 euro.
La serie dei tassi cedolari minimi per questa emissione è stata comunicata venerdì 17 ottobre ed è la seguente:
* 2,60% per il 1°, 2° e 3° anno
* 3,10% per il 4° e 5° anno
* 4,00% per il 6° e 7° anno
Al termine del collocamento, verranno annunciati i tassi definitivi, che potranno solo essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato nel giorno di chiusura dell’emissione.
Il collocamento avverrà sulla piattaforma elettronica MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) e si potrà sottoscrivere facilmente dai risparmiatori anche presso le filiali della Banca Monte Pruno, rivolgendosi al proprio referente in banca.
Tutti i dettagli dell’emissione del nuovo BTP Valore sono consultabili nelle FAQ, nella Scheda Informativa del Titolo e nella Nota per gli operatori di mercato oltre che richiedere informazioni presso l’Ufficio Finanza (dott.ssa Jessica D’Amato tel. 0975/398626, jessica.damato@bccmontepruno.it) o tutte le filiali della Banca Monte Pruno.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.