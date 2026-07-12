Bruno Micoli da Capo Verde ci racconta l’entusiasmo suscitato dalla nazionale ai Mondiali 2026

12/07/2026 Cultura, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Nella puntata di questa settimana ai “Salernitani nel mondo” siamo con l’imprenditore Bruno Micoli, originario di Pertosa in provincia di Salerno, che raggiungiamo a Capo Verde, Arcipelago dell’Africa Occidentale. Bruno è titolare di una società immobiliare con interessi in Brasile e anche a Capo Verde dove è titolare anche della struttura alberghiera “Villa Concetta”. 

Con Bruno abbiamo parlato dei mondiali di calcio e della grande rivelazione che è stata proprio la nazionale di Capo Verde, arrivata agli ottavi di finale mettendo in grande difficoltà anche l’Argentina tra le favorite di questo mondiale. Capo Verde nonostante l’uscita è come se avesse vinto il mondiale.

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Bruno Micoli da Capo Verde
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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