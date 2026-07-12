Bruno Micoli da Capo Verde ci racconta l’entusiasmo suscitato dalla nazionale ai Mondiali 2026

Nella puntata di questa settimana ai “Salernitani nel mondo” siamo con l’imprenditore Bruno Micoli, originario di Pertosa in provincia di Salerno, che raggiungiamo a Capo Verde, Arcipelago dell’Africa Occidentale. Bruno è titolare di una società immobiliare con interessi in Brasile e anche a Capo Verde dove è titolare anche della struttura alberghiera “Villa Concetta”.
Con Bruno abbiamo parlato dei mondiali di calcio e della grande rivelazione che è stata proprio la nazionale di Capo Verde, arrivata agli ottavi di finale mettendo in grande difficoltà anche l’Argentina tra le favorite di questo mondiale. Capo Verde nonostante l’uscita è come se avesse vinto il mondiale.
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Bruno Micoli da Capo Verde
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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