Brucia nuovamente il Monte Stella tra Salerno e la Valle dell’Irno

Continua a bruciare il Monte Stella, tra Salerno e Baronissi.
L’incendio, attivo ormai da 48 ore, questa mattina presto ha ripreso vigore dando alla zona e al cielo una suggestiva e preoccupante colorazione aranciata.
Tutta la parte più alta del monte, soprattutto dal versante della Valle dell’Irno, appare avvolta in una fitta coltre di fumo. Nella giornata di ieri, dall’alto, sono intervenuti elicotteri e un canadair che hanno fatto numerosi lanci di acqua fino allo stop ai voli, al tramonto.
