Brucia Monte Caruso tra Roccapiemonte e Mercato San Severino. La testimonianza del vice sindaco di Roccapiemonte

Un violento incendio, scoppiato ieri pomeriggio, ha distrutto centinaia di ettari di macchia mediterranea sul Monte Caruso, tra Roccapiemonte e Mercat san Severino.
Dopo una nottata di ansia, questa mattina si è alzato nuovamente il vento che alimenta il fuoco nella pineta al di sopra della zona dell’Acquedotto. Sul posto un presidio di vigili del fuoco pronti ad intervenire.
Nel corso di tutta la notte, sul posto, il vice sindaco di Roccapiemonte, responsabile per la Protezione Civile, Roberto Fabbricatore intervenuto in diretta a Radio Alfa.
