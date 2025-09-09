Branco di lupi sul Cervati attacca mandrie al pascolo. La testimonianza dell’allevatore Michele D’Onofrio

Allevatori disperati: non bastavano i cinghiali, ora la preoccupazione è per i lupi.
Località Corla, sul pianoro che conduce al Cervati, storicamente luogo scelto da millenni per le mandrie di bovini al pascolo di transumanza, conta decine di aggressioni, anche mortali alle mandrie di vacche allo stato brado. Gli allevatori esasperati non trovano risposte e neppure risarcimenti, dal Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni.
La scorsa settimana l’ultima aggressione, ai danni di una manzetta di un allevatore di Sanza; quel che ne è rimasto sono ossa cedute ai cinghiali e poi ai corvi. Le ispezioni cadaveriche dei medici veterinari della ASL Salerno hanno confermato che si tratta di lupi. Ma sono le fototrappole istallate dagli stessi allevatori che hanno immortalato il branco. Sono almeno cinque lupi di media e grossa taglia, un branco unità familiare, su una rigida gerarchia dominata da una coppia riproduttrice con i loro cuccioli, così come ben evidente nelle immagini riprese dalla fototrappola istallata su un faggio nei pressi del sentiero che porta ad un antico abbeveratoio in località Corla. Gli allevatori però sono esasperati, se da un lato riescono a proteggere i vitelli che vengono lasciati all’interno delle mandrie, dunque chiusi e custoditi, altrettanto non si può fare con le vacche, le madri, insomma il bestiame di grossa pezzatura.
Ecco la testimonianza dell’allevatore Michele D’Onofrio
