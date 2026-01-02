Botti di fine anno, 6 feriti nel Salernitano. Il più grave è un uomo di Eboli

02/01/2026 Cronaca
Sono 6 le persone ferite nella notte di Capodanno in provincia di Salerno a causa dell’esplosione di fuochi d’artificio. Il caso più grave riguarda un 46enne di Eboli, ricoverato all’ospedale di Salerno con gravi ferite alla mano destra. Per lui una prognosi di 25 giorni. Un altro ferito sempre a Salerno, poi due ricoverati all’ospedale di Nocera, uno a Cava de’ Tirreni e uno a Battipaglia.

Nella serata di San Silvestro ci sono stati anche importanti sequestri per botti vietati per un totale di 2800 chilogrammi di materiale vietato. Sono state denunciate 35 persone che vendevano materiale vietato e sono state arrestate quattro persone tra Scafati e Pagani, mentre i sequestri più massicci sono stati a Scafati e Salerno. Ed ancora, sono state controllate 25 rivendite di materiale pirotecnico e 12 esercizi commerciali che somministravano bevande.

“Nonostante gli appelli, i sequestri di materiale e le denunce facciamo i conti con notizie del genere”, è stato il commento del questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, che ha fornito i dati sui feriti.

