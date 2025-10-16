Botteghe di Comunità dell’Asl Salerno, il progetto premiato da Cittadinanzattiva. Le motivazioni dal segretario Marcarelli

Il progetto “Le Botteghe di Comunità” dell’Asl Salerno ha ricevuto il premio “best practice” essendosi classificato tra i primi al concorso nazionale “Aree interne, eppur si muovono”.
L’importante riconoscimento è stato ritirato a Roma dal direttore generale dell’Asl Salerno, Gennaro Sosto, nell’ambito di una iniziativa promossa da Cittadinanzattiva che sostiene l’importanza di politiche pubbliche in grado di valorizzare la spinta innovativa dei territori, anche grazie al rafforzamento di servizi pubblici quali la sanità, la scuola, la mobilità, che risultano essenziali contro lo spopolamento.
Le “Botteghe di Comunità” sono state premiate come modello replicabile di sanità di prossimità, capace di avvicinare la cura ai cittadini e di rafforzare il legame tra istituzioni, territori e bisogni reali della popolazione, costruendo una rete capillare di presidi sociosanitari che servono oltre 28.000 cittadini.
Del progetto delle Botteghe di Comunità e della situazione delle aree interne abbiamo parlato, questa mattina, con il segretario regionale di Cittadinanzattiva Campania, Carminuccia Marcarelli.
Ascolta
Carminuccia Marcarelli su Botteghe di Comunità
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.