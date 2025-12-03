Il borgo antico di Roscigno Vecchia rivive con il “Presepe Vivente del ‘900”. Appuntamento il 7 dicembre

Lo straordinario scenario del borgo di Roscigno Vecchia, il “Paese Museo”, ospita un evento di grande suggestione: Il Presepe Vivente del ‘900. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Roscigno, la Fondazione Monte Pruno, la Pro Loco e il Forum dei Giovani, con il supporto culturale di My Fair Italy e il progetto Terre Ritrovate, dedicato alla valorizzazione dei borghi e dei viaggi delle radici nella Valle del Calore.
La giornata si aprirà alle 15:30 con i saluti del Sindaco Pino Palmieri e del Presidente della Fondazione Monte Pruno Michele Albanese, seguiti dalla presentazione del progetto Terre Ritrovate a cura di Mafalda Inglese. A seguire, la benedizione del presepe da parte di Don Michele De Luca.
Dalle 16, visita narrata del Presepe Vivente, con la regia di Francesco Puccio, tra antichi mestieri, scene popolari, focari, lavorazioni artigiane e momenti di comunità. Non mancheranno locande e botteghe con piatti tipici, per regalare ai visitatori un’esperienza immersiva.
Info e prenotazioni 389 03 09 729. L’evento rientra nel progetto “Terre Ritrovate. I Viaggi delle Radici nella Valle del Calore”, che riunisce i comuni di Castel San Lorenzo (comune capofila), Piaggine, Laurino, Sacco, Valle dell’Angelo e Roscigno, nell’accordo per la coesione della Regione Campania, finanziato con delibera Cipess n. 70/2024.
Ne abbiamo parlato in diretta con Franco Palmieri presidente Pro loco Roscigno vecchia
