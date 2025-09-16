Dal 15 settembre fino al prossimo 14 novembre si può presentare la domanda per ottenere il bonus psicologo 2025, il contributo per sostenere le spese relative a sedute di psicoterapia.
Per accedere al beneficio al momento della domanda, è necessario essere residenti in Italia e disporre di un reddito ISEE ordinario o corrente non superiore a 50mila euro. L’importo viene modulato in base all’Isee del richiedente. L’importo del beneficio è di 50 euro per ogni seduta, fino ad un massimo di 1.500 euro per ogni beneficiario.
Dopo la grande richiesta dello scorso anno, il bonus riproposto per le sedute di psicoterapia. In Campania il bonus psicologico statale si affianca all’attività dello psicologo di base istituito con legge regionale.
Ne abbiamo parlato questa mattina in diretta con la psicoterapeuta Antonietta Grandinetti, presidente della Commissione Sanità dell’Ordine degli Psicologi della Campania, dirigente a Salerno del Servizio Tossicodipendenze dell’Asl.
