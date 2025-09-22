Bomba trovata a Salerno, era una granata vuota. Per gli investigatori, un atto intimidatorio

Era una granata ma vuota, ovvero senza il materiale esplosivo all’interno, la bomba trovata ieri mattina nei pressi di un’attività commerciale in via Ricci, nella zona di Pastena a pochi metri dalla Chiesa del Volto Santo e da un parco giochi molto frequentato da mamme e bimbi della zona.
Secondo gli investigatori, dunque, l’oggetto pur non avendo la spoletta, non era in grado di esplodere.
Era stato, probabilmente, posizionato sul marciapiede in corrispondenza della saracinesca del negozio, per intimidire. I titolari hanno dichiarato di non essere mai stati contattati da nessuno e di non aver mai avuto minacce. Per gli investigatori, un “avviso” da non sottovalutare.
La granata non era di fabbricazione ma artigianale, ma oggetto di ultima generazione acquistato al mercato nero da chi, evidentemente esperto, sa come procurarsi armi da guerra.
