Bomba della Seconda Guerra Mondiale tra Eboli e Battipaglia, il punto con il sindaco Mario Conte

Si è tenuta ieri in Prefettura a Salerno, una riunione di coordinamento per pianificare le attività connesse alla bonifica di un ordigno bellico della Seconda guerra mondiale, una bomba d’aereo di nazionalità inglese di 250 libbre, trovata mercoledì mattina in un cantiere ad Eboli, nei pressi della linea ferroviaria, ai confini con il comune di Battipaglia.
I due comuni dovranno fare il censimento della popolazione eventualmente da evacuare, la mappatura dei sottoservizi. Al momento, tenuto conto delle misure di sicurezza adottate dal personale del 21° Reggimento Genio Guastatori, non dovrebbe essere interrotta la circolazione sull’autostrada A2, ma sicuramente sarà sospesa la circolazione ferroviaria. Questa mattina, abbiamo fatto il punto con il sindaco di Eboli, Mario Conte.
