Bomba d’acqua a Sapri, strade come torrenti e scuole chiuse

19/11/2025 Cronaca Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

A Sapri, a causa del maltempo e degli allagamenti che da questa mattina stanno interessando la città e altre aree del Golfo di Policastro, tutte le scuole di ogni ordine e grado sono state chiuse. I pullman con gli studenti hanno fatto rientro nei comuni di residenza. Il traffico resta rallentato e la situazione è in continua evoluzione.

A Sapri sin dalle prime ore del mattino diverse strade si sono presentate completamente invase dall’acqua. Le abbondanti piogge hanno messo in difficoltà anche molti esercizi commerciali e abitazioni situate a livello stradale. Sul posto i Vigili del fuoco, le Forze dell’ordine, la protezione civile e tecnici comunali.Problemi anche nella vicina Villammare dove si è allagato il sottopasso interessato da lavori di sistemazione.

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia
Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento