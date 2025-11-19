Bomba d’acqua a Sapri, strade come torrenti e scuole chiuse

A Sapri, a causa del maltempo e degli allagamenti che da questa mattina stanno interessando la città e altre aree del Golfo di Policastro, tutte le scuole di ogni ordine e grado sono state chiuse. I pullman con gli studenti hanno fatto rientro nei comuni di residenza. Il traffico resta rallentato e la situazione è in continua evoluzione.
A Sapri sin dalle prime ore del mattino diverse strade si sono presentate completamente invase dall’acqua. Le abbondanti piogge hanno messo in difficoltà anche molti esercizi commerciali e abitazioni situate a livello stradale. Sul posto i Vigili del fuoco, le Forze dell’ordine, la protezione civile e tecnici comunali.Problemi anche nella vicina Villammare dove si è allagato il sottopasso interessato da lavori di sistemazione.
