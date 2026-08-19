Bomba carta esplosa davanti ad una concessionaria auto

Una forte esplosione, provocata probabilmente da una bomba carta, è avvenuta ieri sera, intorno alle 21, davanti all’ingresso di una concessionaria di auto nella zona industriale di Salerno.
La deflagrazione ha stordito uno dei camionisti in pausa caffè di un’azienda ubicata sul lato opposto della strada, per il quale si è reso poi necessario il trasporto in ambulanza all’ospedale “Ruggi” di Salerno, dove ha trascorso la notte per precauzione ed è stato dimesso stamattina.
Sul posto sono giunti gli agenti della questura e della scientifica di Salerno, che ora indagano sull’accaduto.
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