Bomba carta esplosa davanti ad una concessionaria auto

19/08/2026 Cronaca Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia
Una forte esplosione, provocata probabilmente da una bomba carta, è avvenuta ieri sera, intorno alle 21, davanti all’ingresso di una concessionaria di auto nella zona industriale di Salerno.
La deflagrazione ha stordito uno dei camionisti in pausa caffè di un’azienda ubicata sul lato opposto della strada, per il quale si è reso poi necessario il trasporto in ambulanza all’ospedale “Ruggi” di Salerno, dove ha trascorso la notte per precauzione ed è stato dimesso stamattina.
Sul posto sono giunti gli agenti della questura e della scientifica di Salerno, che ora indagano sull’accaduto.
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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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