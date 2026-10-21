Blocco del trasporto, l’allarme di Confagricoltura Salerno. Il punto con il presidente Antonio Costantino

21/10/2026 Attualità, Cronaca, Economia, Primo Piano Nessun commento
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Confagricoltura Salerno chiede un intervento urgente delle autorità per fronteggiare l’aggravarsi delle conseguenze della protesta degli autotrasportatori sulle attività agricole della provincia.

L’organizzazione ha inviato una nuova nota al questore di Salerno e al prefetto di Salerno, per segnalare presunti impedimenti alla circolazione dei mezzi pesanti e alle operazioni di trasporto delle produzioni agricole. Nel documento, firmato dal presidente Antonio Costantino, viene evidenziato come alle difficoltà già riscontrate nella movimentazione delle merci, in particolare ortofrutta fresca e prodotti di quarta gamma, si aggiungano segnalazioni relative a blocchi che impedirebbero anche ad alcuni operatori di proseguire regolarmente il proprio lavoro. Ne abbiamo parlato in diretta con il presidente di Confagricoltura Salerno, Antonio Costantino
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Costantino su caro carburanti
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

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