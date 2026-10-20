Blocco dei TIR, gli impegni del Governo. Il punto con Marco Sansone – Coordinamento Regionale USB Trasporti

Positivi gli impegni annunciati dal ministro Salvini nella riunione tenutasi in Prefettura a Milano con le Associazioni nazionali dell’autotrasporto merci.
Sblocco immediato dei pagamenti per i crediti di imposta relativi al consumo di gasolio con relativi aumenti di risorse che garantiranno il rimborso integrale sull’incremento del prezzo del gasolio a copertura del mancato rimborso accise, la messa a disposizione immediata dei contributi per il recupero delle Autostrade del mare, inserimento in un prossimo decreto legge di una norma specifica per rendere automatico l’adeguamento del costo del gasolio, rafforzando l’esigibilita’ della clausola gia’ prevista. La prima verifica avverra’ nell’incontro gia’ fissato al ministero per il 27 ottobre. Il ministro Salvini si attivera’ per chiedere l’immediata rimozione dei blocchi in atto. Abbiamo commentato in diretta con Marco Sansone – Coordinamento Regionale USB Trasporti
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Sansone su caro carburanti
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