Blocco dei ricoveri per le case di cura, le preoccupazioni della FP Cgil Campania 

18/09/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Le organizzazioni sindacali della Funzione Pubblica Cgil Campania esprimono forte preoccupazione per la crisi della sanità privata.

In particolare per il progressivo blocco dei ricoveri programmati annunciato dalle strutture aderenti all’AIOP, fino alla sospensione prevista per il 21 settembre. In diretta a Radio Alfa, il Segretario Regionale, Marco D’Acunto, ha sottolineato le possibili ricadute sulla continuità assistenziale e sull’occupazione, contestando la Regione e annunciando provvedimenti in assenza di risposte. 

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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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