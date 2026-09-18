Blocco dei ricoveri per le case di cura, le preoccupazioni della FP Cgil Campania 

Le organizzazioni sindacali della Funzione Pubblica Cgil Campania esprimono forte preoccupazione per la crisi della sanità privata.
In particolare per il progressivo blocco dei ricoveri programmati annunciato dalle strutture aderenti all’AIOP, fino alla sospensione prevista per il 21 settembre. In diretta a Radio Alfa, il Segretario Regionale, Marco D’Acunto, ha sottolineato le possibili ricadute sulla continuità assistenziale e sull’occupazione, contestando la Regione e annunciando provvedimenti in assenza di risposte.
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