Bloccato ladro nell’area industriale a Salerno in cui ha sede anche Radio Alfa

11/10/2025 Cronaca Nessun commento
Ladro in azione in via Ferraiolo, nella zona industriale di Salerno.
Un uomo di nazionalità italiana si è introdotto con un motorino, poi risultato rubato a Pontecagnano Faiano, in un’area privata in cui sono presenti vari uffici, tra cui la sede salernitana di Radio Alfa.
All’arrivo di alcune persone, probabilmente pensando di essere stato scoperto, ha cominciato ad inveire sostenendo di aver lasciato il motorino all’interno e di non sapere come uscire. Dopo aver provato ad azionare il cancello, danneggiando il quadro elettrico, si è allontanato.
I rilievi hanno permesso di appurare che l’uomo aveva rubato alcuni effetti personali da un’auto parcheggiata nell’area in questione ed ha rovistato in un ufficio del vicino capannone, raggiungibile attraverso un cancello pedonale.
Nelle vicinanze è stato rubato anche un furgone
Indaga la Polizia
