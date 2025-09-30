Blitz della polizia municipale a Salerno, nel centro cittadino multati sette locali

Blitz della Polizia municipale di Salerno nel centro cittadino, tra Corso Vittorio Emanuele e Piazza Portanova. Sette locali sono stati multati per occupazione abusiva di suolo pubblico, mentre un altro è stato sanzionato per aver diffuso musica ad alto volume, arrecando disturbo alla quiete pubblica. Numerosi i cittadini residenti che avevano segnalato la situazione non più sopportabile.
Come riporta “Il Mattino”, sono state passate al setaccio le autorizzazioni per dehors, tavolini, pedane e strutture allestiti lungo i marciapiedi. Gli agenti hanno verificato le concessioni e riscontrato che in più casi gli spazi occupati andavano ben oltre i limiti autorizzati. Effettuati anche controlli stradali che hanno portato all’emissione di 96 verbali per auto in sosta selvaggia, che in alcuni casi impedivano anche il passaggio dei mezzi di soccorso.
Questa mattina, abbiamo fatto il punto ed una riflessione con il collega Gianluca Sollazzo del Mattino di Salerno.
Ascolta
Gianluca Sollazzo su blitz polizia municipale
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione.
