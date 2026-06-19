Blitz dei Carabinieri al Comune di Positano, indagati dalla Procura tre ex amministratori e otto imprenditori. Il punto con La Città

19/06/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Tre ex amministratori tra i quali l’ex sindaco di Positano, Giuseppe Guida, risulterebbero indagati dalla Procura di Salerno che ieri ha inviato i carabinieri al Comune per acquisire documenti cartacei e dispositivi informatici relativi all’attività gestionale del Comune durante il precedente mandato. Si tratta di un’indagine relativa all’assegnazione di vari appalti pubblici della precedente amministrazione dell’ex sindaco Guida.

Oltre all’ex primo cittadino iscritti nel registro degli indagati, per l’ipotesi di reato di concorso in corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, l’ex vicesindaco Michele De Lucia e l’ex assessore Raffaele Guarracino. Indagati, per concorso in corruzione, otto imprenditori.

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Secondo l’ipotesi accusatoria, vi sarebbe stato un vero e proprio “stabile asservimento” dei tre esponenti politici agli interessi personali degli imprenditori, con la creazione di un unico centro d’interesse riconducibile a soggetti attivi nei settori dei trasporti, del terzo settore e delle costruzioni. Questa mattina, ne abbiamo parlato con il collega Domenico Gramazio del quotidiano La Città che riporta in primo piano la vicenda.

Ascolta
Domenico Gramazio su indagini al Comune di Positano
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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