Blitz dei Carabinieri al Comune di Positano, indagati dalla Procura tre ex amministratori e otto imprenditori. Il punto con La Città

Tre ex amministratori tra i quali l’ex sindaco di Positano, Giuseppe Guida, risulterebbero indagati dalla Procura di Salerno che ieri ha inviato i carabinieri al Comune per acquisire documenti cartacei e dispositivi informatici relativi all’attività gestionale del Comune durante il precedente mandato. Si tratta di un’indagine relativa all’assegnazione di vari appalti pubblici della precedente amministrazione dell’ex sindaco Guida.
Oltre all’ex primo cittadino iscritti nel registro degli indagati, per l’ipotesi di reato di concorso in corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, l’ex vicesindaco Michele De Lucia e l’ex assessore Raffaele Guarracino. Indagati, per concorso in corruzione, otto imprenditori.
Secondo l’ipotesi accusatoria, vi sarebbe stato un vero e proprio “stabile asservimento” dei tre esponenti politici agli interessi personali degli imprenditori, con la creazione di un unico centro d’interesse riconducibile a soggetti attivi nei settori dei trasporti, del terzo settore e delle costruzioni. Questa mattina, ne abbiamo parlato con il collega Domenico Gramazio del quotidiano La Città che riporta in primo piano la vicenda.
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Domenico Gramazio su indagini al Comune di Positano
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