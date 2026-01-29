Blitz contro il traffico illecito di rifiuti tra Salerno, Napoli e Caserta: sono dodici le misure cautelari eseguite questa mattina dai Carabinieri del NOE e dai comandi provinciali.
L’operazione, coordinata dalla Procura di Salerno, ha portato a otto arresti domiciliari e quattro obblighi di dimora per un presunto sistema criminale dedito allo smaltimento illegale di scarti industriali e tessili. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il traffico seguiva tre direttrici: il conferimento fraudolento nell’impianto pubblico dello STIR di Battipaglia, l’abbandono in aree naturalistiche e l’interramento dei rifiuti presso un’azienda suinicola di Roccadaspide, causando un “imponente deturpamento” ambientale. Il meccanismo, sostenuto da false fatturazioni per trasporti mai avvenuti, mirava a massimizzare i profitti evitando i costi di smaltimento legale. Oltre alle misure personali, il GIP ha disposto il sequestro di due impianti, otto automezzi e somme per circa 530mila euro.
L’inchiesta è partita da una spedizione in Ungheria classificata come plastica e gomma da parte di Polymec. Il respingimento di questa spedizione ha acceso il “faro” sul sistema.
Le attività investigative, focalizzate sul periodo tra ottobre 2023 e luglio 2024, hanno documentato la movimentazione illegale di circa 700 tonnellate di rifiuti speciali, inclusi scarti edili, tessili, plastici e pericolosi. Il modus operandi degli indagati si articolava in tre principali canali di smaltimento illecito, volti a massimizzare i profitti evitando i costi legali di smaltimento (stimati in 350€ a tonnellata contro costi illeciti drasticamente inferiori).
Grazie alla complicità di dipendenti infedeli della società di raccolta urbana Sarim (autisti e dipendenti che lavorano nell’isola ecologica), i rifiuti industriali venivano conferiti nell’isola ecologica di Sarno mischiati ai rifiuti urbani con classificazioni false e spediti allo stir di Battipaglia (non ci sono indagati fra i vertici dello stir).
I rifiuti venivano scaricati in aree non autorizzate, anche fuori regione o in zone di pregio ambientale.
I rifiuti venivano interrati in un terreno a Roccadaspide, situato in adiacenza a un’azienda di allevamento suinicolo, creando gravi rischi di contaminazione. Il sistema criminale si avvaleva inoltre di un meccanismo di false fatturazioni e società cartiere per giustificare i movimenti di denaro, creare fondi neri e coprire il trasporto dei rifiuti con documentazione apparente.
L’area interessata a Roccadaspide è stata sequestrata e sarà oggetto di bonifica.
L’intervista al Maggiore Francesco Ceccaroni, Comandante Noe Napoli
