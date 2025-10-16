Blitz antidroga della Guardia di Finanza nel Salernitano, eseguiti 39 arresti

16/10/2025 Cronaca, Primo Piano Nessun commento
All’alba di oggi è scattata un’operazione della Guardia di Finanza per eseguire misure cautelari nei confronti di 39 persone alle quali viene contestato il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ma anche numerosi fatti di cessione di cocaina, crack e hashish.

I provvedimenti sono stati emessi dal Tribunale di Salerno, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. In particolare, il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di 18 indagati e gli arresti domiciliari per altri 21 indagati.

Maggiori dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 11.30 in Procura a Salerno.

