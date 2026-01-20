Blatte nei lavandini a Salerno. Le risposte agli ascoltatori dall’assessore all’Ambiente Massimiliano Natella

La presenza di blatte in alcuni quartieri di Salerno.
La segnalazione del nostro ascoltatore Giovanni
“Scrivo a nome dei cittadini di Salerno che vivono nella zona di Pastena e Mercatello per segnalare che, di notte, le blatte arrivano sin dentro casa attraverso i tubi di scarico del lavandino. Io abito al terzo piano di un palazzo…”
Noi abbiamo chiesto risposte all’assessore all’Ambiente del comune di Salerno Massimiliano Natella:
Questa problematica è di competenza della Asl. Il comune ha eseguito interventi in sostituzione la scorsa estate. Verificheremo ad ogni modo se quest’anno la Asl li abbia inseriti nella programmazione, così come ci è stato riferito.
Ascolta
Natella su segnalazione dei cittadini
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.