Bimbo salernitano salvato al Santobono Pausilipon. Affetto da rarissima patologia di cui si conoscono solo 93 casi

Un bambino di quasi un anno, proveniente dalla provincia di Salerno, è stato salvato all’ospedale Santobono Pausilipon di Napoli grazie a un intervento altamente specialistico che ha permesso di diagnosticare e trattare una rarissima malattia metabolica genetica, della quale sono stati descritti appena 93 casi nel mondo.
Il piccolo è arrivato al Pronto soccorso in condizioni gravissime, già in stato di incoscienza, dopo alcuni giorni di vomito e forte inappetenza comparsi in seguito a una comune infezione virale. Gli accertamenti hanno evidenziato una severa acidosi metabolica, rendendo necessario il ricovero immediato in Terapia Intensiva Pediatrica.
Grazie al lavoro congiunto delle équipe specialistiche del Santobono, è stato individuato un deficit della chetogenesi, una patologia genetica ultrarara che impedisce all’organismo di produrre i corpi chetonici, indispensabili come fonte alternativa di energia durante il digiuno o in caso di ipoglicemia.
Per salvargli la vita, i medici hanno dovuto ricorrere a 42 ore di dialisi continua, una procedura disponibile solo in pochi centri italiani
Oggi il piccolo è in buone condizioni cliniche, non presenta conseguenze neurologiche ed è stato dimesso.
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