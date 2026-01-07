Bimbo di un anno azzannato da cane pitbul in un’abitazione a Scafati

Un cane pitbull, ieri, ha azzannato un bambino di appena un anno a Scafati, all’interno di un’abitazione, ferendolo alla testa. Il bimbo è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli, dove è stato sottoposto a un intervento di chirurgia maxillo-facciale. Lo riporta il Mattino. Le sue condizioni sarebbero serie ma stabili e non sarebbe in pericolo di vita.
Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e verificare le condizioni in cui era tenuto il cane che nel frattempo è stato affidato ai servizi veterinari. Saranno ora gli accertamenti a chiarire eventuali responsabilità.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.