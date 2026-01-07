Bimbo di un anno azzannato da cane pitbul in un’abitazione a Scafati

07/01/2026 Cronaca Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Un cane pitbull, ieri, ha azzannato un bambino di appena un anno a Scafati, all’interno di un’abitazione, ferendolo alla testa. Il bimbo è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli, dove è stato sottoposto a un intervento di chirurgia maxillo-facciale. Lo riporta il Mattino. Le sue condizioni sarebbero serie ma stabili e non sarebbe in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e verificare le condizioni in cui era tenuto il cane che nel frattempo è stato affidato ai servizi veterinari. Saranno ora gli accertamenti a chiarire eventuali responsabilità.

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia
Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento