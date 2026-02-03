BIM (Building Information Modeling) in 80 giorni, per trasformare un obbligo in un’opportunità. Domani la presentazione del progetto

Salerno Capitale del BIM grazie alla sinergia di tutti gli attori del sistema: Ordini e Collegi delle Professioni Tecniche, ANCI Campania, Provincia e Comune di Salerno, UNISA, Consulta delle Costruzioni, ANCE AIES, iBIMI buildingSMART Italia e Blumatica per portare il territorio provinciale al vertice del BIM in Italia
Il progetto “Salerno, BIM in 80 giorni – Espresso solo andata”, sarà presentato domani dalle 15 alle 18.30 presso il Salone dei Marmi di Palazzo di Città Salerno
Gli Ordini e i Collegi delle professioni tecniche della provincia di Salerno (Architetti PPC, Geometri e Geom. Laureati, Ingegneri, Periti Industriali e Per. Ind. Laureati), in sinergia con ANCI Campania, Provincia e Comune di Salerno, Associazione ANCE AIES Salerno e Consulta delle Costruzioni della Provincia di Salerno e della iBIMI buildingSMART Italia e Blumatica, hanno annunciato l’avvio di un progetto strategico senza precedenti, ovvero trasformare il territorio salernitano nel polo d’eccellenza italiano per il Building Information Modeling (BIM). La giornata di presentazione dell’iniziativa ha ricevuto il patrocinio dell’Università degli Studi di Salerno.
L’iniziativa nasce per rispondere a un’imminente scadenza normativa.
Dal 2025, infatti, tutte le Pubbliche Amministrazioni avranno l’obbligo di gestire digitalmente la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e gli interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro. L’Italia però sconta un forte ritardo: solo il 2% dei professionisti dispone oggi di competenze certificate.
La partnership mira a colmare questo gap, puntando a rendere Salerno la provincia con il più alto numero di progettisti certificati BIM in Italia. L’iniziativa non solo qualifica il capitale umano locale, ma crea un ponte diretto tra mondo delle Professioni e Costruttori, e della PA e Stazioni appaltanti che potranno avere a disposizione sul territorio professionisti con adeguate competenze e conoscenze per gestire la transizione digitale delle opere pubbliche mediante l’uso di strumenti e processi per la gestione dell’intero ciclo di vita dell’opera, dall’ideazione all’intero esercizio.
Ad accompagnare questo processo è stata scelta l’azienda Blumatica, eccellenza del software tecnico con sede a Salerno e partner di iBIMI buildingSMART che garantirà formazione certificata, tecnologia d’avanguardia, agevolazioni eccezionali per i professionisti e funzionati tecnici locali.
“Trasformiamo un obbligo normativo in una straordinaria opportunità di crescita. Grazie a questa sinergia Salerno si candida a diventare il punto di riferimento nazionale nel settore del BIM, offrendo ai nostri professionisti strumenti d’eccellenza a condizioni di assoluto vantaggio e garantendo agli enti locali interlocutori altamente qualificati” dichiarano i presidenti degli Ordini e Collegi coinvolti.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.