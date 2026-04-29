Bianco Tanagro ad Auletta, il gran finale dal 30 aprile al 3 maggio

“Oltre alla bontà del carciofo bianco, porterò con me sempre i vostri sorrisi, quelli di una comunità autentica ed accogliente”. La madrina della XIV edizione di Bianco Tanagro, la show girl Matilde Brandi, ha tagliato il nastro del festival e aperto le danze di una lunga ed intensa edizione.
Dopo un fine settimana con presenze record, tra giochi antichi, spettacoli, show cooking e folklore e la nomina di Aniello Mele come neo ambasciatore del carciofo bianco, l’evento che celebra il guerriero della Valle del Tanagro si prepara ad altri 4 giorni: divertenti, golosi, preziosi per creare connessioni con il futuro del territorio.
Da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio sarà nuovamente possibile degustare oltre 20 piatti a base di carciofo bianco e vivere il centro storico di Auletta, grazie ad un calendario di eventi particolarmente fitto.
“Bianco Tanagro è ormai sinonimo di carciofo bianco, ma anche la dimostrazione che con impegno e passione è possibile crescere e sostenere i piccoli paesi, aiutando i giovani – ed anche i meno giovani – a sperare in un futuro più sostenibile nel proprio territorio. L’attenzione verso questo prodotto identitario agricolo è preziosa e noi stiamo cercando di rafforzare la nostra identità e mettere in rete la nostra capacità di accoglienza. I risultati sono ogni anno più straordinari e ne siamo davvero orgogliosi. Siamo aperti, come sempre, a tutto l’areale, consapevoli che insieme potremo andare ancora più lontano”, sottolinea il presidente della Pro Loco Auletta Giuseppe Lupo.
Tra le iniziative più attese di giovedì 30 aprile, nella cornice del Complesso Monumentale dello Jesus, alle ore 18, un convegno dedicato alla “Rete della Comunità dei carciofi campani” a cui prenderanno parte voci del mondo scientifico, ma anche i rappresentanti dei territori del carciofo di Pietrelcina, del violetto di Castellammare, del carciofo di Paestum IGP, del carciofo di Capua e di quello di Montoro.
Venerdì primo maggio in mattinata la presentazione del libro “A(r)marsi con cinque ciottoli” di don Roberto Faccenda, ma anche l’inaugurazione di un nuovo murales che andrà ad impreziosire il paese, realizzato dalle artiste Lucia Di Salvatore ed Elisa Vesce. Nel pomeriggio appuntamento con il Premio Carciofo Bianco, destinato alle Pro Loco, alle aziende e ai professionisti impegnati nella valorizzazione delle identità territoriali, semi di buone pratiche.
Tra spettacoli, premiazioni e visite guidate, il 2 maggio alle ore 18 sarà consegnato il primo Oscar del carciofo bianco Aulettesi nel mondo al professor Vincent Alfred Morrone, a cui farà seguito uno show cooking con la Pro Loco Monti Alburni. Anche domenica mattina 3 maggio focus sui libri con la presentazione di “Nessun dio è solo” firmato dal giornalista Pasquale Sorrentino. Alle 18:30 ancora buona cucina e matrimoni gastronomici sul palco cucina del Complesso Monumentale, in compagnia della giornalista gastronomica Antonella Petitti e della Pro Loco Il Platano Ricigliano, che si concluderà con il Premio Forchetta Verde 2026.
Le ultime ore di questa edizione di Bianco Tanagro saranno dedicate alla bellezza e all’incanto: alle 19:30 una imperdibile sfilata in terrazza e, infine, dopo balli e musiche ci sarà spazio per i fuochi d’artificio.
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