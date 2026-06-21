Benvenuta estate. Un’esplosione di profumi e di sapori della nostra terra

Se la primavera è il risveglio della natura, l’estate ne è l’esplosione.
La nostra terra in questo periodo, offre una molteplicità di prodotti che possiamo anche “trasformare” per la dispensa invernale.
Ne abbiamo parlato con la chef contadina, Lucia Giannattasio
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prodotti estivi
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