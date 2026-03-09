Benessere climatico, la provincia di Salerno si conferma tra i luoghi più “climaticamente gradevoli” in Italia

La provincia di Salerno si conferma tra i luoghi più “climaticamente gradevoli” in Italia.
Lo stabilisce l’ultimo aggiornamento dell’Indice del Clima del Sole 24 Ore, secondo cui Salerno è al 27° posto su 107 province monitorate.Il clima salernitano, inverno mite e ventilato, secondo lo studio, è un elemento vincente che garantisce un gradino pù elevato per la qualità della vita.
Analizzando il contesto della Campania, emerge il primato di Napoli che occupa il 24° posto.
Sia Napoli che Salerno beneficiano degli effetti del Mar Tirreno, che limita le ondate di calore e riduce i “giorni freddi”.
Diversa la situazione dell’entroterra campano. Avellino si colloca a metà classifica, occupando la 51ª posizione, Benevento precipita al 97° posto, mentre Caserta si posiziona al posto 104 su 107.
