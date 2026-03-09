Benessere climatico, la provincia di Salerno si conferma tra i luoghi più “climaticamente gradevoli” in Italia

09/03/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

La provincia di Salerno si conferma tra i luoghi più “climaticamente gradevoli” in Italia.
Lo stabilisce l’ultimo aggiornamento dell’Indice del Clima del Sole 24 Ore, secondo cui Salerno è al 27° posto su 107 province monitorate.Il clima salernitano, inverno mite e ventilato, secondo lo studio, è un elemento vincente che garantisce un gradino pù elevato per la qualità della vita.
Analizzando il contesto della Campania, emerge il primato di Napoli che occupa il 24° posto.
Sia Napoli che Salerno beneficiano degli effetti del Mar Tirreno, che limita le ondate di calore e riduce i “giorni freddi”. 
Diversa la situazione dell’entroterra campano. Avellino si colloca a metà classifica, occupando la 51ª posizione, Benevento precipita al 97° posto, mentre Caserta si posiziona al posto 104 su 107.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia Mutuo Casa
 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

Notizie correlate

Lascia un Commento