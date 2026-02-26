Bellizzi/Olevano sul Tusciano, fine dei disagi, arrivano i medici di base

Si avvia a parziale risoluzione la problematica relativa alla carenza di medici di medicina generale nel Distretto Sanitario 65.
Il sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe ha annunciato che la direzione generale dell’ASL Salerno ha dato disposizioni per contestualizzare due medici per Olevano e Bellizzi. Inoltre, se i tempi si dovessero allungare per avere altri medici a disposizione, i due professionisti potranno ampliare la platea degli assistiti a 1.800 pazienti.
Soddisfazione è stata espressa per questa decisione che riduce i disagi per gli utenti, dal sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe.
Ascolta
volpe su medici medicina generale
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.