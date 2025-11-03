Bellizzi, ladri in azione in un centro scommesse, bottino da 10mila euro

Ladri in azione la notte scorsa in un centro scommesse a Bellizzi, dove hanno rubato un cambiamonete contenente 10 mila euro circa.

Dopo il colpo, i ladri si sono dati alla fuga a bordo di un’auto di grossa cilindrata, facendo perdere ogni traccia. Sul posto i carabinieri della stazione di Bellizzi e della compagnia di Battipaglia, che hanno avviato le indagini per individuare i responsabili del furto, anche visionando le immagini del sistema di videosorveglianza presente in zona. 

