Bellizzi, ladri in azione in un centro scommesse, bottino da 10mila euro

Ladri in azione la notte scorsa in un centro scommesse a Bellizzi, dove hanno rubato un cambiamonete contenente 10 mila euro circa.
Dopo il colpo, i ladri si sono dati alla fuga a bordo di un’auto di grossa cilindrata, facendo perdere ogni traccia. Sul posto i carabinieri della stazione di Bellizzi e della compagnia di Battipaglia, che hanno avviato le indagini per individuare i responsabili del furto, anche visionando le immagini del sistema di videosorveglianza presente in zona.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.