Bcc Magna Grecia, il plus valore della Banca di Credito Cooperativo al servizio del territorio

Ieri mattina, a Padula, in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, è stato inaugurato presso il Polo scolastico “Cardogna” il nuovo parco giochi donato dalla BCC Magna Grecia alla comunità scolastica. Una testimonianza concreta della presenza della BCC Magna Grecia sui territori nei quali opera.
Uno spazio antistante l’istituto è stato recuperato, valorizzato e attrezzato con giochi destinati ai bambini, grazie alla collaborazione tra la BCC Magna Grecia e il Comune di Padula, mettendo così a disposizione degli alunni un luogo dedicato al gioco, alla socializzazione e al tempo all’aria aperta.
Iniziativa che è simbolo dell’impegno della BCC Magna Grecia, una banca cooperativa che non limita la propria attività alla dimensione economica e finanziaria, ma reinveste nei territori e sostiene iniziative capaci di produrre valore sociale duraturo per le comunità. E investire nella scuola e nei bambini significa, prima di tutto, investire nel futuro del territorio.
Il valore aggiunto delle Banche di Credito Cooperativo trova così una traduzione concreta: non soltanto sostenere progetti, ma contribuire alla realizzazione di luoghi nei quali una comunità possa crescere, incontrarsi e costruire il proprio futuro.
Ne abbiamo parlato con uno dei membri del Consiglio di Amministrazione Rosa Lèfante, delegata alla sostenibilità
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parco giochi Padula
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