BCC Monte Pruno: con “La Scuola a tasso zero” al fianco delle famiglie e dei giovani

«Ogni inizio scolastico è una sfida e al tempo stesso un’opportunità di crescita. Siamo consapevoli dei sacrifici che le famiglie affrontano e sentiamo il dovere, come banca del territorio, di essere al loro fianco. Con “La Scuola a tasso zero” non offriamo solo un finanziamento, ma un gesto di vicinanza e fiducia: vogliamo che nessun giovane debba rinunciare a studiare per motivi economici.
L’istruzione è il seme del futuro della nostra comunità. Accompagnare i nostri ragazzi nel loro percorso significa costruire insieme un domani più forte e solidale. La BCC Monte Pruno sarà sempre accanto a chi crede nel valore dello studio e nei sogni dei propri figli».
Con questa iniziativa, la Banca Monte Pruno conferma il proprio ruolo di cooperativa di credito attenta al sociale, custode dei valori di solidarietà e promotrice del futuro delle nuove generazioni.
Per conoscere i dettagli di “La Scuola a tasso zero” basta rivolgersi alle filiali della BCC Monte Pruno o visitare il sito ufficiale della Banca.
