BCC Monte Pruno: con “La Scuola a tasso zero” al fianco delle famiglie e dei giovani

03/09/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
L’arrivo di settembre segna, per tante famiglie, non solo l’inizio di un nuovo anno scolastico, ma anche il peso di spese sempre più impegnative. Libri, quaderni, zaini, strumenti digitali: secondo le stime, il costo complessivo può superare i 1.300 euro a studente, mettendo a dura prova i bilanci domestici.

La Banca Monte Pruno non vuole lasciare sole le famiglie in questo momento delicato e rinnova anche per il 2025 l’iniziativa “La Scuola a tasso zero”, un sostegno concreto pensato per garantire a tutti i ragazzi le stesse opportunità.

Il finanziamento, riservato a soci, figli di soci e clienti, offre:
•fino a 2.000 euro senza interessi né spese aggiuntive,
•possibilità di coprire libri, materiale scolastico, tasse universitarie, PC e tablet,
•erogazione trasparente e veloce, con giustificativi fiscali di spesa.
Il Direttore Generale Cono Federico, nel presentare l’iniziativa, ha dichiarato: 

«Ogni inizio scolastico è una sfida e al tempo stesso un’opportunità di crescita. Siamo consapevoli dei sacrifici che le famiglie affrontano e sentiamo il dovere, come banca del territorio, di essere al loro fianco. Con “La Scuola a tasso zero” non offriamo solo un finanziamento, ma un gesto di vicinanza e fiducia: vogliamo che nessun giovane debba rinunciare a studiare per motivi economici.

L’istruzione è il seme del futuro della nostra comunità. Accompagnare i nostri ragazzi nel loro percorso significa costruire insieme un domani più forte e solidale. La BCC Monte Pruno sarà sempre accanto a chi crede nel valore dello studio e nei sogni dei propri figli».

Con questa iniziativa, la Banca Monte Pruno conferma il proprio ruolo di cooperativa di credito attenta al sociale, custode dei valori di solidarietà e promotrice del futuro delle nuove generazioni.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro Promozione
Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990

Per conoscere i dettagli di “La Scuola a tasso zero” basta rivolgersi alle filiali della BCC Monte Pruno o visitare il sito ufficiale della Banca.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Redazione

La Redazione di Radio Alfa formata tutta da giornalisti professionisti, assieme ad un affiatato gruppo di giornalisti dislocati sul territorio salernitano, coordina e produce quotidianamente tutta l'informazione web, oltre a diverse edizioni di informazione locale al 30° minuto dell’ora, rubriche a tema e informazioni sul traffico e sulla viabilità al 15° minuto dell’ora, diffuse online e attraverso le varie piattaforme di ascolto di Radio Alfa. Seguici anche su | Facebook | Instagram | X | YouTube |

Notizie correlate

Lascia un Commento