Bcc Monte Pruno ad Atene per la Convention 2026 del Gruppo Cassa Centrale

La BCC Monte Pruno ha partecipato alla Convention 2026 del Gruppo Cassa Centrale, svoltasi ad Atene dal 22 al 25 ottobre, dal titolo “Allenarsi per il futuro. Il domani non si attende, si costruisce”.
L’iniziativa ha riunito i vertici e i rappresentanti delle banche affiliate per discutere delle trasformazioni economiche e geopolitiche, dell’evoluzione del credito e delle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale. Tra gli ospiti, il giornalista e analista geopolitico Dario Fabbri, l’esperta di regolamentazione bancaria Alessandra Perrazzelli e l’allenatore Fabio Capello. I lavori sono stati coordinati dalla giornalista di Sky TG24 Tonia Cartolano. Per la BCC Monte Pruno erano presenti il presidente Michele Albanese e il direttore generale Cono Federico, insieme a una delegazione di rappresentanti della banca.
Albanese e Federico hanno ricordato come in questi giorni ci sia stata una rilevante opportunità di confronto con colleghi e rappresentanti delle diverse realtà ed è emersa con chiarezza l’importanza di continuare a investire sulle persone, sull’innovazione e sulla capacità delle banche del territorio di accompagnare famiglie e imprese in una fase di profondi cambiamenti. Hanno concluso ringraziando la Capogruppo per l’ottima organizzazione e sottolineando come Atene lasci, dunque, non soltanto un’esperienza significativa, ma soprattutto nuovi stimoli e la consapevolezza che essere una BCC oggi significa guardare al futuro con responsabilità, mantenendo saldi i valori di prossimità, fiducia e attenzione alle comunità.
A chiudere la Convention è stato il presidente di Cassa Centrale, Giorgio Fracalossi, che ha richiamato il valore della coesione e della responsabilità condivisa per affrontare le sfide future.
Dall’appuntamento di Atene, dunque, un messaggio chiaro: affrontare il cambiamento con visione e innovazione, mantenendo saldi i valori del credito cooperativo, dalla fiducia alla vicinanza alle comunità locali.
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