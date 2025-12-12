Bcc Magna Grecia, un anno di crescita e fiducia al fianco del territorio

BCC Magna Grecia consolida il proprio ruolo di banca del territorio, chiudendo il 2025 con risultati significativi che confermano la crescente fiducia di Soci, Clienti e Comunità locali.
L’andamento dell’anno evidenzia un marcato incremento nell’erogazione dei mutui, che a fine novembre raggiungono circa 120 milioni di euro tra imprese e privati, rispetto ai 90 milioni del 2024. Un risultato che testimonia la capacità dell’Istituto di sostenere concretamente famiglie e aziende, accompagnandole nella realizzazione dei loro progetti.
In forte crescita anche la raccolta: sempre a fine novembre, i depositi superano 1,6 miliardi di euro, un segnale chiaro della solidità della Banca e della fiducia riposta dalla clientela. A soli due anni dalla nascita di BCC Magna Grecia, questi numeri confermano la validità del modello cooperativo, l’efficacia della rete distributiva e la costante vicinanza alle persone.
“Desideriamo ringraziare i nostri Soci e i nostri Clienti per la vicinanza e la fiducia accordate” – dichiarano il Presidente Giuseppe Tuozzo e il Vicepresidente Pasquale Lucibello – “così come la Direzione Generale e tutti i dipendenti per la professionalità e l’impegno quotidiano. BCC Magna Grecia continua a essere un punto di riferimento per il territorio, grazie al lavoro di una squadra coesa e attenta alle reali necessità delle comunità.”
In vista della chiusura dell’esercizio 2025, il Direttore Generale Salvatore Angione esprime soddisfazione per i risultati raggiunti: “Siamo orgogliosi dell’andamento dell’anno, che premia il nostro impegno. Ringrazio tutti i collaboratori per la dedizione con cui, ogni giorno, hanno contribuito alla crescita della Banca. Ai Soci e ai Clienti la gratitudine per la fiducia dimostrata. Il nostro modello di sostegno, costantemente riconosciuto dal territorio, ci incoraggia a guardare al futuro con determinazione, per continuare a essere una banca vicina, affidabile e orientata allo sviluppo sostenibile.”
BCC Magna Grecia conferma così la propria missione: crescere insieme al territorio, con responsabilità, solidità e attenzione alle persone.
