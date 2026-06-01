BCC Magna Grecia premia le idee dei giovani con l’evento conclusivo “Che Impresa, Ragazzi!”

Idee innovative, visione imprenditoriale e attenzione al futuro: sono stati questi i protagonisti dell’evento conclusivo di “Che Impresa, Ragazzi!”, il progetto di educazione imprenditoriale e finanziaria promosso da BCC Magna Grecia, che si è svolto nella suggestiva cornice della Certosa di San Lorenzo in Padula.
Un appuntamento partecipato e ricco di contenuti, che ha celebrato l’impegno, la creatività e il talento degli studenti coinvolti nel percorso.
L’iniziativa ha rappresentato il momento finale di un progetto che, nel corso dell’anno scolastico 2025/2026, ha coinvolto 13 istituti scolastici del territorio e portato alla realizzazione di 41 elaborati progettuali, tra business plan, video e presentazioni, sviluppati dagli studenti nell’ambito del percorso “Mini Buona Impresa”. Numeri che confermano il valore e l’impatto di un’esperienza capace di avvicinare i giovani ai temi dell’economia, dell’innovazione e della sostenibilità attraverso un approccio concreto e partecipativo.
Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali del Sindaco di Padula Michela Cimino, dei consiglieri di amministrazione di BCC Magna Grecia Rosa Lefante e Pasquale Gentile, e del Direttore Generale di BCC Magna Grecia Salvatore Angione. Nel corso del pomeriggio è intervenuto anche da remoto Fabrizio Pierotti, referente FEduF per i percorsi FSL, con un contributo dedicato al valore educativo dell’iniziativa.
Il momento più atteso è stato quello della proclamazione dei vincitori del primo concorso di idee “Un’impresa straordinaria”, insieme all’assegnazione dei premi speciali “Proposta di Valore” e “Innovazione e Creatività”.
A conquistare il primo premio è stato EcoBox, progetto ideato da Gianvito Grandino e Michele Ferraro, della classe III D Scienze applicate del Liceo Scientifico Carlo Pisacane di Padula. La proposta si è distinta per la capacità di affrontare in modo innovativo e concreto il tema dell’impatto ambientale del packaging monouso nell’e-commerce, immaginando un sistema basato sul riutilizzo multiplo dei contenitori, sulla tracciabilità digitale e su un modello sostenibile anche sotto il profilo economico.
Il premio “Proposta di Valore” è stato assegnato a Food4all, ideato da Giusi Di Paola, Sara Partenopeo, Oiza Samuel e Matilde Chiariello della classe IIIBS del Liceo Scientifico Alfonso Gatto di Agropoli, per aver trasformato il tema dello spreco alimentare in una soluzione ad alto impatto sociale e ambientale, capace di mettere in connessione eccedenze e bisogni attraverso una piattaforma digitale.
Il riconoscimento “Innovazione e Creatività” è andato invece ad AgroBotica, progetto firmato da Francesco D’Elia, Sergio Taddeo, Alessio Giocondo, Leo Nicolas Vicino e Pasquale Guariglia della classe 3 BS del Liceo Scientifico Alfonso Gatto di Agropoli. L’idea di un robot agricolo autonomo, alimentato a energia solare e dotato di sistemi di intelligenza artificiale per il monitoraggio di precisione delle colture, ha convinto la giuria per originalità, visione e aderenza ai bisogni del territorio.
Un ringraziamento particolare va a FEduF, partner del percorso formativo, al Comune di Padula, che ha accolto l’iniziativa in uno dei luoghi simbolo del territorio, e a tutti i Dirigenti, i Docenti e gli Studenti degli Istituti Scolastici coinvolti, protagonisti di un’esperienza che ha saputo unire formazione, creatività e visione del futuro.
L’evento ha confermato il valore di un progetto che unisce educazione finanziaria, cultura d’impresa e crescita delle competenze trasversali, offrendo ai ragazzi l’opportunità di misurarsi con sfide reali e di trasformare intuizioni e creatività in idee strutturate. In questa direzione si rinnova l’impegno di BCC Magna Grecia, da sempre attenta alla formazione delle giovani generazioni e alla promozione di iniziative capaci di generare consapevolezza, partecipazione e sviluppo per il territorio.
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